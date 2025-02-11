Эксперт раскрыл особенность «Калибров», которыми Армия РФ нанесла «удар возмездия» по Украине

«Калибр» — достаточно известный комплекс, который бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) применяют в ходе специальной военной операции (СВО). В беседе с Life.ru военный эксперт Алексей Леонков назвал главное преимущество «Калибров». Ранее сообщалось, что российский флот использовал новые версии ракет для удара по критической инфраструктуре Украины.

По словам специалиста, крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения наземных целей. Самого начала спецоперации, когда Черноморский флот и Каспийская флотилия стали участвовать в ней, запуски «Калибров» по тыловым целям и критически важной военной инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ) происходят с регулярностью.

«Говоря подробнее о характеристиках, можно выделить несколько преимуществ. «Калибры» — это комплекс ракет, в который входят противокорабельные ракеты, противолодочные ракеты и ракеты для поражения наземных целей», — уточнил Леонков.