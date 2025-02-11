Эксперт раскрыл особенность «Калибров», которыми Армия РФ нанесла «удар возмездия» по Украине
Военный эксперт Леонков: «Калибры» — комплекс ракет, которые сложно сбить
«Калибр» — достаточно известный комплекс, который бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) применяют в ходе специальной военной операции (СВО). В беседе с Life.ru военный эксперт Алексей Леонков назвал главное преимущество «Калибров». Ранее сообщалось, что российский флот использовал новые версии ракет для удара по критической инфраструктуре Украины.
По словам специалиста, крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения наземных целей. Самого начала спецоперации, когда Черноморский флот и Каспийская флотилия стали участвовать в ней, запуски «Калибров» по тыловым целям и критически важной военной инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ) происходят с регулярностью.
«Говоря подробнее о характеристиках, можно выделить несколько преимуществ. «Калибры» — это комплекс ракет, в который входят противокорабельные ракеты, противолодочные ракеты и ракеты для поражения наземных целей», — уточнил Леонков.
Эксперт добавил, что в ходе СВО используются «Калибры» для поражения наземных целей с дальностью полёта свыше полутора тысяч километров. Особенность этих ракет заключается в том, что их профиль полёта проходит на малых высотах с огибанием местности, что затрудняет их поражение средствами противовоздушной обороны, которые есть на вооружении украинской армии. Результативность «Калибров» достаточно высокая, поэтому их относят к классу высокоточного оружия.
Напомним, ранее сообщалось, что российский флот использовал новые версии крылатых ракет «Калибр» во время ночных ударов по военным объектам киевского режима. Мониторинговые каналы Киева в ужасе сообщали, что «Калибры» практически невозможно заметить, так как они низко летят и быстро маневрируют. На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры после группового удара.
Shutterstock / FOTODOM / Alones