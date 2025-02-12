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Регион
12 февраля, 04:25

Склады загорелись в Киеве после серии ночных взрывов

Ликвидация пожара. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ДСНС України

Ликвидация пожара. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ДСНС України

Масштабный пожар охватил склады в Киеве после серии ночных взрывов. Об этом заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, огонь полыхает в Голосеевском районе украинской столицы. Незадолго до этого мэр города Виталий Кличко также сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве.

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

А днём ранее взрывы прогремели и в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, повреждения получили объекты инфраструктуры и линия электропередачи.

Илья Пушкарев
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