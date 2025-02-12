Склады загорелись в Киеве после серии ночных взрывов
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Масштабный пожар охватил склады в Киеве после серии ночных взрывов. Об этом заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, огонь полыхает в Голосеевском районе украинской столицы. Незадолго до этого мэр города Виталий Кличко также сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве.
А днём ранее взрывы прогремели и в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, повреждения получили объекты инфраструктуры и линия электропередачи.