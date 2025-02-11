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Регион
11 февраля, 06:35

В Днепропетровской области Украины после взрывов повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области Украины инфраструктура получила повреждения после серии взрывов. Об этом доложил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура», — заявил он, добавив, что также повреждены линии электропередачи и газопровод.

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Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска обрушили на территорию Украины «удар возмездия» ракетами типа «Калибр». На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Власти ввели экстренные отключения света.

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Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Николай Рюмин
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