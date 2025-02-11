В Днепропетровской области Украины после взрывов повреждена инфраструктура
В Днепропетровской области Украины инфраструктура получила повреждения после серии взрывов. Об этом доложил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
«Повреждена инфраструктура», — заявил он, добавив, что также повреждены линии электропередачи и газопровод.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска обрушили на территорию Украины «удар возмездия» ракетами типа «Калибр». На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Власти ввели экстренные отключения света.
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