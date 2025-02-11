В Днепропетровской области Украины после взрывов повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области Украины инфраструктура получила повреждения после серии взрывов. Об этом доложил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура», — заявил он, добавив, что также повреждены линии электропередачи и газопровод.