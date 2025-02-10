Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 18:16

ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, пострадал газопровод

Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Виталий Гура

Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Виталий Гура

ВСУ нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура. По его словам, повреждения получил газопровод.

Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Фото © Telegram / Виталий Гура

Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Фото © Telegram / Виталий Гура

«Киевский режим вновь обстрелял городской округ Новая Каховка. Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новой Каховке, на территории центрального городского рынка повреждён газопровод», — написал он у себя в телеграм-канале.

Как сообщил Гура, аварийная команда уже ликвидировала все повреждения. Под обстрел также попали работники «Облводоканала», которые в тот момент проводили ремонтные работы. Кроме того, пострадал автомобиль, у него выбиты стекла и повреждена ёмкость для откачки воды. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

ВСУ атаковали 9 жилых домов в курской деревне
ВСУ атаковали 9 жилых домов в курской деревне

Ранее Life.ru сообщал, что утром украинские ВС обстреляли жилые кварталы Рыльска в Курской области, повредив пять частных домов, но без пострадавших. Коммунальная инфраструктура осталась цела. На месте работает комиссия для оценки ущерба и оказания помощи жителям.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar