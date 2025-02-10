ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, пострадал газопровод

ВСУ нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура. По его словам, повреждения получил газопровод.

Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Фото © Telegram / Виталий Гура

«Киевский режим вновь обстрелял городской округ Новая Каховка. Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новой Каховке, на территории центрального городского рынка повреждён газопровод», — написал он у себя в телеграм-канале.

Как сообщил Гура, аварийная команда уже ликвидировала все повреждения. Под обстрел также попали работники «Облводоканала», которые в тот момент проводили ремонтные работы. Кроме того, пострадал автомобиль, у него выбиты стекла и повреждена ёмкость для откачки воды. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.