ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, пострадал газопровод
Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Виталий Гура
ВСУ нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура. По его словам, повреждения получил газопровод.
Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке. Фото © Telegram / Виталий Гура
«Киевский режим вновь обстрелял городской округ Новая Каховка. Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новой Каховке, на территории центрального городского рынка повреждён газопровод», — написал он у себя в телеграм-канале.
Как сообщил Гура, аварийная команда уже ликвидировала все повреждения. Под обстрел также попали работники «Облводоканала», которые в тот момент проводили ремонтные работы. Кроме того, пострадал автомобиль, у него выбиты стекла и повреждена ёмкость для откачки воды. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее Life.ru сообщал, что утром украинские ВС обстреляли жилые кварталы Рыльска в Курской области, повредив пять частных домов, но без пострадавших. Коммунальная инфраструктура осталась цела. На месте работает комиссия для оценки ущерба и оказания помощи жителям.