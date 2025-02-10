Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным местных жителей, в столице Незалежной было слышно несколько взрывов.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киеве объявили 9 февраля в 23:45 по московскому времени.

Предупреждение об опасности продолжает действовать и ночью 10 февраля. Подробности о том, что взорвалось и есть ли разрушения, пока не приводятся.