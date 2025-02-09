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9 февраля, 15:05

В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

9 февраля на севере Украины была объявлена воздушная тревога, после чего прогремел взрыв. По данным украинского издания «Общественное. Новости», он произошёл в городе Сумы. Никакие подробности пока не приводятся.

Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сирены были слышны в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее в Одессе прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Сигнал в Одесской области был активирован в 03:42 по московскому времени. Подробности о характере взрывов и возможных последствиях пока не уточняются.

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Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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