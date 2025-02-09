В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве и его пригороде произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как сообщают украинские СМИ, сирены в столице активировались в 01:03 по московскому времени. В Киевской области предупреждение о возможной угрозе с воздуха действовало с 21:49 мск 8 февраля.