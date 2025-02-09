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Регион
8 февраля, 23:44

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве и его пригороде произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как сообщают украинские СМИ, сирены в столице активировались в 01:03 по московскому времени. В Киевской области предупреждение о возможной угрозе с воздуха действовало с 21:49 мск 8 февраля.

Воздушная тревога охватила и другие регионы Украины, включая Днепропетровскую, Житомирскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Подробности о характере взрывов и возможных последствиях пока не уточняются.

В родном городе Зеленского раздались взрывы
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Ранее взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Они раздавались в субботу, 8 февраля. На территории Херсонской области не стали объявлять воздушную тревогу.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Артём Гапоненко
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