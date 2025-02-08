В Херсоне прогремели взрывы

Также известно, что на территории Херсонской области не стали объявлять воздушную тревогу. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее Life.ru рассказывал о взрывах в Кривом Роге и Киеве. Там на фоне воздушной тревоги работала система ПВО. Кроме того, тревога затронула также десять областей страны. Отмечается, что Кривой Рог является родиной Зеленского.