В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Они раздавались в субботу, 8 февраля, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Также известно, что на территории Херсонской области не стали объявлять воздушную тревогу. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее Life.ru рассказывал о взрывах в Кривом Роге и Киеве. Там на фоне воздушной тревоги работала система ПВО. Кроме того, тревога затронула также десять областей страны. Отмечается, что Кривой Рог является родиной Зеленского.
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