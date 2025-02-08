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Регион
8 февраля, 15:11

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Они раздавались в субботу, 8 февраля, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Также известно, что на территории Херсонской области не стали объявлять воздушную тревогу. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги
Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru рассказывал о взрывах в Кривом Роге и Киеве. Там на фоне воздушной тревоги работала система ПВО. Кроме того, тревога затронула также десять областей страны. Отмечается, что Кривой Рог является родиной Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Наталья Афонина
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