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Регион
6 февраля, 21:54

В родном городе Зеленского раздались взрывы

В Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге и Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ. По предварительным данным, работает система ПВО.

«В Кривом Роге зафиксированы взрывы», — отмечает издание «Страна.ua».

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога затронула Киев, а также десять областей страны.

Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля
Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по стратегическим объектам ВСУ, включая аэродромы и склады с беспилотниками. В ведомстве отметили слаженность оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Тимур Хингеев
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