В родном городе Зеленского раздались взрывы
В Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Кривом Роге и Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ. По предварительным данным, работает система ПВО.
«В Кривом Роге зафиксированы взрывы», — отмечает издание «Страна.ua».
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога затронула Киев, а также десять областей страны.
Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по стратегическим объектам ВСУ, включая аэродромы и склады с беспилотниками. В ведомстве отметили слаженность оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.
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