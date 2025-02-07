В родном городе Зеленского раздались взрывы

В Кривом Роге и Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ. По предварительным данным, работает система ПВО.

«В Кривом Роге зафиксированы взрывы», — отмечает издание «Страна.ua».

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога затронула Киев, а также десять областей страны.