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Регион
6 февраля, 00:50

Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины в ночь на 6 февраля. Об этом сообщают местные паблики и СМИ. По данным телеканала «Общественное», звуки взрывов были слышны даже в столице страны.

«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

Также взрывы раздались в Харькове, Херсоне, Сумах и на территории Винницкой и Черкасской областей. Режим воздушной тревоги сохраняется в десяти регионах.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
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