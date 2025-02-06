Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины в ночь на 6 февраля. Об этом сообщают местные паблики и СМИ. По данным телеканала «Общественное», звуки взрывов были слышны даже в столице страны.
«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в сообщении.
Также взрывы раздались в Харькове, Херсоне, Сумах и на территории Винницкой и Черкасской областей. Режим воздушной тревоги сохраняется в десяти регионах.
Ранее ВС РФ сбросили полуторатонную авиабомбу на бункер ВСУ под Херсоном при помощи нового дрона «Мерлин». Новый тяжёлый беспилотник корректировал авиаудар.
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