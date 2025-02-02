Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер ВСУ под Херсоном с помощью нового дрона «Мерлин»

Новый тяжёлый беспилотник «Мерлин-ВР» скорректировал атаку с использованием ФАБ-1500 на группу украинских солдат, которые находились в укрытии в бункере в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, расчёт разведчиков с использованием БПЛА «Мерлин-ВР» подготовил аппарат к вылету, поднял его в воздух и направил в тыл противника. Благодаря профессионализму военных и качеству оборудования удалось зафиксировать скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Полученные разведданные были переданы командованию армии, что привело к решению о нанесении ракетно-бомбового удара с использованием ФАБ-1500. Беспилотник продолжал мониторинг и подтвердил уничтожение цели.

На взлёт и посадку разведчикам потребовалось не более трёх минут. Как уточнили в агентстве, беспилотный аппарат «Мерлин-ВР» способен осуществлять разведывательные операции в любое время суток и при любых погодных условиях в течение почти десяти часов, на расстоянии до 120 километров от места старта.