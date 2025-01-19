Дрон «Князь Вандал» сделают полностью российским

В настоящий момент идёт активная работа над полным импортозамещением компонентов для оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», что сделает аппарат полностью российским. Такое заявление озвучил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По словам Чадаева, одной из ключевых задач НПЦ на 2025 год является локализация производства комплектующих. Специалисты стараются сделать дрон полностью из отечественных материалов, а также организовать его сборку в нескольких российских регионах, что обеспечит гибкость в выборе комплектующих.