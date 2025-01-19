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Регион
19 января, 05:25

Дрон «Князь Вандал» сделают полностью российским

Гендиректор НПЦ Чадаев: Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским

В настоящий момент идёт активная работа над полным импортозамещением компонентов для оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский». Обложка © Шедеврум / Life.ru

В настоящий момент идёт активная работа над полным импортозамещением компонентов для оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский». Обложка © Шедеврум / Life.ru

В настоящий момент идёт активная работа над полным импортозамещением компонентов для оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», что сделает аппарат полностью российским. Такое заявление озвучил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По словам Чадаева, одной из ключевых задач НПЦ на 2025 год является локализация производства комплектующих. Специалисты стараются сделать дрон полностью из отечественных материалов, а также организовать его сборку в нескольких российских регионах, что обеспечит гибкость в выборе комплектующих.

Кроме того, Чадаев сообщил, что НПЦ стал победителем конкурса Минпромторга и получит почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета для создания Центра коллективного пользования в области беспилотных авиационных систем (БАС). Этот центр будет оснащён современным производственным оборудованием для малосерийного производства радиоэлектронной продукции, что позволит резидентам «Ушкуйника» разрабатывать и производить дроны, включая «Князя Вандала».

Life.ru публикует видео эффективной работы отечественных дронов «Князь Вандал» под Курском
Life.ru публикует видео эффективной работы отечественных дронов «Князь Вандал» под Курском

Напомним, что в 2025-м в России наладили серийное производство дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером. По словам генерального директора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, новая версия БПЛА эффективно обнаруживает и поражает цели даже в полной темноте. Недавно выяснилось, что этот тип боевых дронов уничтожил технику НАТО на сумму 300 миллионов долларов.

Оксана Попова
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