«Вон крыло ещё одно лежит»: Жители Волгоградской области показали дома после массовой атаки БПЛА

Жители СНТ «Буревестник» в Волгоградской области продолжают обнаруживать обломки уничтоженных украинских дронов. Атака ВСУ произошла в регионе 3 февраля, и местные жители сообщают о выбитых окнах и сгоревших навесах, передаёт портал V1.ru. Обломки микросхемы БПЛА и его крыла лежат прямо под ногами.

Жители Волгоградской области показали последствия атаки БПЛА. Видео © Telegram / V1.RU | Новости Волгограда

«На улице Помяловского и Тютчева дворы в этих обломках [БПЛА]. По всему посёлку во многих местах выбиты окна и остекление теплиц. Какие-то из этих обломков пробивали навесы, какие-то были горящими», — рассказали жители СНТ.