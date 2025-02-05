«Вон крыло ещё одно лежит»: Жители Волгоградской области показали дома после массовой атаки БПЛА
V1.ru: Жители Волгоградской области показали дома после массовой атаки БПЛА
Жители СНТ «Буревестник» в Волгоградской области продолжают обнаруживать обломки уничтоженных украинских дронов. Атака ВСУ произошла в регионе 3 февраля, и местные жители сообщают о выбитых окнах и сгоревших навесах, передаёт портал V1.ru. Обломки микросхемы БПЛА и его крыла лежат прямо под ногами.
Жители Волгоградской области показали последствия атаки БПЛА. Видео © Telegram / V1.RU | Новости Волгограда
«На улице Помяловского и Тютчева дворы в этих обломках [БПЛА]. По всему посёлку во многих местах выбиты окна и остекление теплиц. Какие-то из этих обломков пробивали навесы, какие-то были горящими», — рассказали жители СНТ.
Напомним, что 3 февраля регион атаковали 25 беспилотников ВСУ. Из-за падения обломков дронов на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Также произошло краткосрочное отключение электричества в регионе.
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