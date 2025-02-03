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Регион
3 февраля, 03:42

Пожары начались на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда после атаки БПЛА

Пожары начались на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«При падении обломков начались локальные пожары на территории завода, которые были быстро локализованы»,цитирует губернатора пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Система ПВО сработала над Волгоградом, прозвучали несколько взрывов
Система ПВО сработала над Волгоградом, прозвучали несколько взрывов

Бочаров отметил, что в результате атаки также произошло краткосрочное отключение электричества. Но на данный момент энергоснабжение Волгограда и соседних районов региона поступает в полном объёме.

Напомним, Волгоград ночью 3 февраля атаковали дроны PD-2 и «Лютый». Местные жители слышали в небе над городом более 50 взрывов. Для обеспечения безопасности полётов в местном аэропорту вводились временные ограничения.

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Freepik / flatart

Лия Мурадьян
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