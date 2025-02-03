Пожары начались на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда после атаки БПЛА

Пожары начались на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«При падении обломков начались локальные пожары на территории завода, которые были быстро локализованы», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.