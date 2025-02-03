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2 февраля, 22:27

Система ПВО сработала над Волгоградом, прозвучали несколько взрывов

Система ПВО сработала в Красноармейском районе Волгограда, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.

Было слышно от двух до пяти взрывов, предварительно, в районе местного завода. Перед этим были слышны характерные звуки пролёта беспилотника. Некоторые жители пишут о перебоях с электричеством. 

Звук беспилотника над Волгоградом. Видео © SHOT

Также о звуках взрывов сообщают жители ПГТ Светлый Яр. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на выпуск и приём воздушных судов. Они действовали нескольким более двух часов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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