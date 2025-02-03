Система ПВО сработала над Волгоградом, прозвучали несколько взрывов
Система ПВО сработала в Красноармейском районе Волгограда, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.
Было слышно от двух до пяти взрывов, предварительно, в районе местного завода. Перед этим были слышны характерные звуки пролёта беспилотника. Некоторые жители пишут о перебоях с электричеством.
Звук беспилотника над Волгоградом. Видео © SHOT
Также о звуках взрывов сообщают жители ПГТ Светлый Яр. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на выпуск и приём воздушных судов. Они действовали нескольким более двух часов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Telegram / Минобороны России