В Волгограде поменяют указатели на «Сталинград» в преддверии годовщины битвы

В преддверии празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля на въезде и выезде из Волгограда дорожные знаки заменили на «Сталинград». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уже успели поменять знак на мосту через Волгу. Такая традиция появилась в 2022 году. Исторический топоним возвращают несколько раз в год: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Сталинград был переименован в Волгоград в 1961 году в рамках политики десталинизации, проводимой в Советском Союзе. Переименование было связано с желанием убрать символику, связанную с именем Иосифа Сталина, и вернуть городу историческое название, которое он носил до 1925 года. Сталинград стал известен во время Второй мировой войны благодаря битве за Сталинград (1942-1943), которая стала одним из ключевых событий войны и имела огромное значение для исхода конфликта. Переименование в Волгоград символизировало новый этап в истории города и страны.