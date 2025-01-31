Ещё одну блокаду Ленинграда: В Чехии призвали повторить в России зверства нацистов

Сенатор из Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила пост в соцсети Х. Об этом сообщает RT International.

«Сегодня (27 января) Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова», — говорится в сообщении.

Немцова обвинила РФ в ведении гибридной войны против Запада. Она яростно выступает за ужесточение антироссийских санкций.