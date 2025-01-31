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Регион
31 января, 09:06

Ещё одну блокаду Ленинграда: В Чехии призвали повторить в России зверства нацистов

Сенатор Чехии Немцова призвала провести ещё одну блокаду Ленинграда

Сенатор из Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила пост в соцсети Х. Об этом сообщает RT International.

«Сегодня (27 января) Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова», — говорится в сообщении.

Немцова обвинила РФ в ведении гибридной войны против Запада. Она яростно выступает за ужесточение антироссийских санкций.

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Тем временем в Чехии готовятся полностью отказаться от российской нефти со второго квартала 2025 года и использовать для поставок топлива Трансальпийский TAL, протянувшийся от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, вместо трубопровода «Дружба». Модернизация инфраструктуры уже завершена, осталось пройти тестирование и этап сертификации.

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Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
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