Ещё одну блокаду Ленинграда: В Чехии призвали повторить в России зверства нацистов
Сенатор Чехии Немцова призвала провести ещё одну блокаду Ленинграда
Сенатор из Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила пост в соцсети Х. Об этом сообщает RT International.
«Сегодня (27 января) Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова», — говорится в сообщении.
Немцова обвинила РФ в ведении гибридной войны против Запада. Она яростно выступает за ужесточение антироссийских санкций.
Тем временем в Чехии готовятся полностью отказаться от российской нефти со второго квартала 2025 года и использовать для поставок топлива Трансальпийский TAL, протянувшийся от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, вместо трубопровода «Дружба». Модернизация инфраструктуры уже завершена, осталось пройти тестирование и этап сертификации.
Life.ru / Шедеврум