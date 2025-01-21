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Регион
21 января, 09:24

Чехия хочет увеличить поставки нефти в обход России

Reuters: Чехия готовится к увеличению поставок нефти в обход России

В Чехии готовятся полностью отказаться от российской нефти со второго квартала 2025 года и использовать для поставок топлива Трансальпийский TAL, протянувшийся от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, вместо трубопровода «Дружба». Модернизация инфраструктуры уже завершена, осталось пройти тестирование и этап сертификации. Об этом сообщает издание Reuters.

Несмотря на то, что чешская сторона мечтает освободиться от гнетущего её «шантажа Москвы», полностью обрывать связи с Россией премьер-министр Петр Фиала не спешит.

Обновление Трансальпийского TAL в перспективе позволит увеличить пропускную способность трубопровода, которая, по предварительным подсчётам, составит восемь миллионов тонн нефти в год. Оператор планирует нарастить поставки со второго квартала текущего года.

И хотя сертификация ещё не завершена, TAL может полностью обеспечить потребности страны в сырье в случае перебоев поставок по российскому нефтепроводу «Дружба», который стабильно обеспечивал европейские страны углеводородами более 60 лет.

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Ранее сообщалось, что в 2023 году в рамках очередного пакета антироссийских санкций ЕС запретил поставлять нефть по северной ветке «Дружбы» в Германию и Польшу. Летом 2023 года в Польше была отключена одна из ниток нефтепровода в направлении Германии из-за утечки.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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