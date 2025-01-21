В Чехии готовятся полностью отказаться от российской нефти со второго квартала 2025 года и использовать для поставок топлива Трансальпийский TAL, протянувшийся от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, вместо трубопровода «Дружба». Модернизация инфраструктуры уже завершена, осталось пройти тестирование и этап сертификации. Об этом сообщает издание Reuters.

Несмотря на то, что чешская сторона мечтает освободиться от гнетущего её «шантажа Москвы», полностью обрывать связи с Россией премьер-министр Петр Фиала не спешит.

Обновление Трансальпийского TAL в перспективе позволит увеличить пропускную способность трубопровода, которая, по предварительным подсчётам, составит восемь миллионов тонн нефти в год. Оператор планирует нарастить поставки со второго квартала текущего года.