В Польше отключили нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ из-за утечки

В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии из-за утечки. Об этом уведомил польский оператор магистрали PERN.

"В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию", — сказано в сообщении компании.

Сразу после разгерметизации прокачка на повреждённой нити была прекращена. Вторая нитка работает по-прежнему. По данным оператора, здоровью и жизни местных жителей ничего не угрожает. В стандартном режиме также функционируют остальные элементы инфраструктуры. Причины ЧП на данный момент неизвестны, идёт расследование.

Уточняется, что рекультивация земли, на которую разлилась нефть, начнётся сразу после завершения ремонтных работ.

Нефтепровод "Дружба" стартует в Альметьевске (Татарстан) и после Брянска разделяется на две ветки: северную через Белоруссию в направлении Польши и южную через Украину в направлении Венгрии, Чехии и Словакии.