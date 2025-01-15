Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о завершении модернизации трансальпийского нефтепровода TAL. По его словам, это решающий момент, который позволит стране прекратить импорт российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщает Reuters.

Политик уверяет, что расширение мощностей TAL позволит Чехии получить дополнительные четыре миллиона тонн нефти, что даст возможность стране импортировать до восьми миллионов тонн углеводородов в год и полностью удовлетворить свои потребности.

Напомним, что в начале декабря 2024 года стало известно, что в Чехию внезапно по южной ветви трубопровода «Дружба» перестала поступать нефть. Информацию об этом также подтвердил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек. По его словам, в стране есть хорошие запасы и вообще государство подготовлено к «этой ситуации».