Своим предложением повторить блокаду Ленинграда чешский сенатор Мирослава Немцова признала своё фашистское наследие. Она оскорбила память миллионов погибших и опозорила весь свой народ. С таким заявлением выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с РИА «Новости».

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?» — заявил Беглов.

Чиновник напомнил, что конец Пражской операции наступил лишь 11 мая 1945 года, уже после победы над Германией. Там погибли 12 тысяч советских бойцов, прибывших на призыв участников Пражского восстания. Беглова расстроило то, что в Чехии промолчали оставшиеся в живых борцы с фашизмом и не потребовали прогнать чиновницу. Солдаты вермахта ходили по русской земле в чешских сапогах фирмы «Бата», а их промышленность работала на танки и машины для фашистов, заключил Беглов.