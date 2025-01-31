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Регион
31 января, 18:58

В СК дадут правовую оценку призывам чешского политика о блокаде Ленинграда

Высказываниям чешского политика Мирославы Немцовой о блокаде Ленинграда дадут надлежащую правовую оценку в Следственном комитете России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В СМИ сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в соцсети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост», — указали в СК.

Однако сама Немцова уже поспешила заявить, что распространённый скриншот с высказыванием о блокаде является фейком и она такого не заявляла. Напомним, в Сети ранее публиковали высказывание чешского политика с призывом «вновь испытать Россию блокадой Ленинграда».

72-летняя Немцова является депутатом от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала должность вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

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Следственный комитет РФ

Полина Никифорова
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