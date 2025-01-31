Песков призвал не обращать внимание на «горячие головы» среди политиков Запада

Песков отметил, что среди политиков, включая чешских, много «горячих голов», которые, по его мнению, не осознают серьёзности своих слов. Представитель Кремля посоветовал не обращать на них внимания и добавил, что такие высказывания свидетельствуют о состоянии, близком к безумию.