Песков призвал не обращать внимание на «горячие головы» среди политиков Запада
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания сенатора Чехии Мирославы Немцовой, призывающей «снова испытать» Россию блокадой Ленинграда.
Песков отметил, что среди политиков, включая чешских, много «горячих голов», которые, по его мнению, не осознают серьёзности своих слов. Представитель Кремля посоветовал не обращать на них внимания и добавил, что такие высказывания свидетельствуют о состоянии, близком к безумию.
Напомним, ранее сенатор из Чехии Мирослава Немцова призвала повторить в России блокаду Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Она считает, что наша страна должна пережить этот ужас снова. Вскоре она удалила пост в соцсети Х.