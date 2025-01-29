Германия признаёт ответственность за преступления, совершённые во время Второй мировой войны, включая блокаду Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос ТАСС о требованиях России признать блокаду геноцидом.

В Берлине отметили, что блокада представляет собой ужасное преступление, совершенное Вермахтом против Ленинграда и его жителей, поэтому Германия с 2019 года реализует гуманитарный проект на сумму €12 миллионов, направленный на модернизацию больницы в Санкт-Петербурге для лечения ветеранов блокады и организацию встреч с пережившими эти события.

Несмотря на существующие политические разногласия с российской стороной, в МИД ФРГ подтвердили свою приверженность продолжению этих инициатив, направленных на улучшение жизни оставшихся в живых жертв блокады.