МИД Германии заявил, что продолжит нести ответственность за блокаду Ленинграда
Блокада Ленинграда. Фото © Василий Федосеев/ТАСС
Германия признаёт ответственность за преступления, совершённые во время Второй мировой войны, включая блокаду Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос ТАСС о требованиях России признать блокаду геноцидом.
В Берлине отметили, что блокада представляет собой ужасное преступление, совершенное Вермахтом против Ленинграда и его жителей, поэтому Германия с 2019 года реализует гуманитарный проект на сумму €12 миллионов, направленный на модернизацию больницы в Санкт-Петербурге для лечения ветеранов блокады и организацию встреч с пережившими эти события.
Несмотря на существующие политические разногласия с российской стороной, в МИД ФРГ подтвердили свою приверженность продолжению этих инициатив, направленных на улучшение жизни оставшихся в живых жертв блокады.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Германию за отказ признать нацистские преступления геноцидом и нежелание выплачивать компенсации блокадникам, в то время как пособия продолжают получать бывшие военнослужащие СС. Она также добавила, что модернизация госпиталя для ветеранов в Санкт-Петербурге еще не завершена, несмотря на первоначальные обещания Германии.