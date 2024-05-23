У Захаровой вызвал отвращение ответ ФРГ на требование признать блокаду Ленинграда геноцидом

Немецкий МИД в ответ на ноту Москвы отказался признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге. По её словам, это сводит на нет все заверения Германии о выученных ошибках прошлого.

"Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов СССР преступления против человечности, совершённые Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда, это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", — заметила дипломат.

На фоне этого Захарова обратила внимание на то, что немецкие власти признали геноцидом, к примеру, уничтожение евреев в годы ВОВ и истребление африканских народностей гереро. По её словам, Россия решительным образом осуждает и отвергает позицию официального Берлина по данному вопросу, которая вызывает "устойчивое чувство отвращения, потому что она аморальна".