Германию пристыдили за разное отношение к геноциду в Намибии и СССР Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Берлина от выплат блокадникам 22 июня, 07:40 Блокадный Ленинград. Обложка © ТАСС / Павел Федотов

Германия наглядно продемонстрировала двойные стандарты своей внешней политики, отказавшись выплачивать компенсации жителям блокадного Ленинграда, но признав свою вину за геноцид в Намибии. Об этом сказал РИА "Новости" председатель СК России Александр Бастрыкин.

"Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племён во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов", — подчеркнул он.

Бастрыкин отметил, что Берлин всё-таки признал свою ответственность за блокаду Ленинграда, но выплаты до сих пор поступают только блокадникам-евреям. Когда Москва потребовала распространить их на всех пострадавших жителей города вне зависимости от национальности, то немецкие власти тут же отказали.

Также глава СК подчеркнул, что до сих пор историки открывают всё новые факты, подтверждающие зверства нацистов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, всё это могло бы стать обоснованием дополнительных выплат родственникам жертв нацизма и компенсации причинённого ущерба. Бастрыкин напомнил, что репарации выплачивались Германией странам, которые пострадали от действий фашистов. К примеру, выплаты получали жертвы Холокоста и угнанные в концлагеря граждане.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что немецкий МИД в ответ на ноту Москвы отказался признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. По её словам, это сводит на нет все заверения Германии о выученных ошибках прошлого.

Авторы Татьяна Миссуми