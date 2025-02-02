В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Они действуют с 21:42 мск для обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Волгоградская область в последние дни подвергается атакам украинских беспилотников. Один из последних ударов пришёлся по нефтезаводу в ночь на 31 января. Один из десяти сбитых дронов упал на землю, в результате чего 49-летний монтажник получил осколочное ранение ноги.