Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 19:40

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Они действуют с 21:42 мск для обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

SSJ 100 «Азимута» аварийно сел в Пулково после сигнала о неисправности
SSJ 100 «Азимута» аварийно сел в Пулково после сигнала о неисправности

Волгоградская область в последние дни подвергается атакам украинских беспилотников. Один из последних ударов пришёлся по нефтезаводу в ночь на 31 января. Один из десяти сбитых дронов упал на землю, в результате чего 49-летний монтажник получил осколочное ранение ноги.

Обложка ©

Telegram / Аэропорт Волгоград

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar