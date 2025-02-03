Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 00:08

Волгоград атакован дронами PD-2 и «Лютый», жители слышали не менее 50 взрывов

ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками PD-2 и «Лютый», пишет SHOT. Всего над городом было слышно не менее 50 взрывов.

Момент уничтожения одного из БПЛА прямо за жилым домом в Красноармейском районе попал на видео. Информация о пострадавших не поступала.

Момент уничтожения дрона ВСУ за жилым домом в Волгограде. Видео © SHOT

Система ПВО сработала над Волгоградом, прозвучали несколько взрывов
Система ПВО сработала над Волгоградом, прозвучали несколько взрывов

Дроны двигались со стороны города Морозовска Ростовской области и пролетали в районе Калача-на-Дону. Местные жители фиксировали звук пролёта беспилотников над населёнными пунктами.

Напомним, вечером 2 февраля в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на выпуск и приём воздушных судов. Они действовали более двух часов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar