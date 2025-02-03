Волгоград атакован дронами PD-2 и «Лютый», жители слышали не менее 50 взрывов

ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками PD-2 и «Лютый», пишет SHOT. Всего над городом было слышно не менее 50 взрывов.

Момент уничтожения одного из БПЛА прямо за жилым домом в Красноармейском районе попал на видео. Информация о пострадавших не поступала.

Момент уничтожения дрона ВСУ за жилым домом в Волгограде. Видео © SHOT