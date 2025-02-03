Аэропорты Саратова, Астрахани и Волгограда вернулись к штатной работе
Временные ограничения сняты в аэропортах Саратова, Астрахани и Волгограда. Об этом сообщили в Росавиации.
Саратовский аэропорт Гагарин вернулся к штатной работе в 5:00 мск. В Астрахани вылеты и прилёты воздушных судов разрешили в 5:57 мск.
В воздушной гавани Волгограда ограничения повторно вводились в утренние часы и были сняты 05:45 мск.
Напомним, утром 3 февраля временные ограничения для безопасности полётов были введены сразу в пяти аэропортах России. Сейчас они продолжают действовать в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
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