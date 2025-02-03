Аэропорты Саратова, Астрахани и Волгограда вернулись к штатной работе

Временные ограничения сняты в аэропортах Саратова, Астрахани и Волгограда. Об этом сообщили в Росавиации.

Саратовский аэропорт Гагарин вернулся к штатной работе в 5:00 мск. В Астрахани вылеты и прилёты воздушных судов разрешили в 5:57 мск.

В воздушной гавани Волгограда ограничения повторно вводились в утренние часы и были сняты 05:45 мск.