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3 февраля, 01:44
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Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска

Временные ограничения введены в пяти российских аэропортах, сообщила пресс-служба Росавиации. Речь идёт о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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Напомним, вечером 2 февраля ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Позднее стало известно о массовой атаке беспилотников на город, жители слышали более 50 взрывов.

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Unsplash / Olivia Anne Snyder

Артур Лапсаков
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