Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска

Временные ограничения введены в пяти российских аэропортах, сообщила пресс-служба Росавиации. Речь идёт о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.