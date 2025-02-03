Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска
Временные ограничения введены в пяти российских аэропортах, сообщила пресс-служба Росавиации. Речь идёт о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.
В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
Напомним, вечером 2 февраля ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Позднее стало известно о массовой атаке беспилотников на город, жители слышали более 50 взрывов.
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