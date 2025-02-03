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Регион
3 февраля, 01:22

ВСУ попытались атаковать газоперерабатывающий завод в Ахтубинске

Взрывы прозвучали над городом Ахтубинском Астраханской области. Как пишет SHOT, украинские войска попытались атаковать газоперерабатывающий завод.

Жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку. О разрушениях и пострадавших информация не поступала, возгорания не произошло. Ранее мэр Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об угрозе атаки БПЛА и призывал спрятаться в комнатах без окон.

Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы
Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы

Также этой ночью ВСУ атаковали Волгоград, где слышали более 50 взрывов. Для этого были использованы дроны PD-2 и «Лютый». Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Артур Лапсаков
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