ВСУ попытались атаковать газоперерабатывающий завод в Ахтубинске

Жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку. О разрушениях и пострадавших информация не поступала, возгорания не произошло. Ранее мэр Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об угрозе атаки БПЛА и призывал спрятаться в комнатах без окон.

Также этой ночью ВСУ атаковали Волгоград, где слышали более 50 взрывов. Для этого были использованы дроны PD-2 и «Лютый». Информации о пострадавших и разрушениях нет.