ВСУ попытались атаковать газоперерабатывающий завод в Ахтубинске
Взрывы прозвучали над городом Ахтубинском Астраханской области. Как пишет SHOT, украинские войска попытались атаковать газоперерабатывающий завод.
Жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку. О разрушениях и пострадавших информация не поступала, возгорания не произошло. Ранее мэр Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об угрозе атаки БПЛА и призывал спрятаться в комнатах без окон.
Также этой ночью ВСУ атаковали Волгоград, где слышали более 50 взрывов. Для этого были использованы дроны PD-2 и «Лютый». Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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