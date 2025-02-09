В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как сообщают украинские СМИ, сигнал в Одесской области был активирован в 03:42 по московскому времени.
Подробности о характере взрывов и возможных последствиях пока не уточняются.
Также взрывы прогремели в Киеве и его пригороде. Сирены в столице активировались в 01:03 по московскому времени. В Киевской области предупреждение о возможной угрозе с воздуха действовало с 21:49 мск 8 февраля.
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Kandinsky / Life.ru