В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как сообщают украинские СМИ, сигнал в Одесской области был активирован в 03:42 по московскому времени.

Подробности о характере взрывов и возможных последствиях пока не уточняются.