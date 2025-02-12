Атаку российских «Искандеров» по Киеву назвали рекордной за время СВО
«ВХ»: Атака российских «Искандеров» прошлой ночью на Киев стала рекордной за СВО
Рекордное количество российских «Искандеров» ударило по украинской столице прошедшей ночью, 12 февраля. Об этом сообщает «Военная хроника».
«В столице Украины и на окраинах зафиксировано не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА», — говорится в сообщении.
Военкоры также ссылаются на слова ряда иностранных аналитиков, которые озадачились вопросом пропажи комплекса Patriot, базирующегося обычно в Жулянах. Именно он должен был сдерживать атаку «Искандеров», однако неожиданно исчез.
Напомним, ранее на Украине заявили о массированном ракетном ударе по Киеву. После серии ночных взрывов в городе загорелись склады. Огонь, в частности, полыхал в Голосеевском районе украинской столицы. Незадолго до этого мэр города Виталий Кличко также сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прилёте баллистических ракет.
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