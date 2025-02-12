Атаку российских «Искандеров» по Киеву назвали рекордной за время СВО

Рекордное количество российских «Искандеров» ударило по украинской столице прошедшей ночью, 12 февраля. Об этом сообщает «Военная хроника».

«В столице Украины и на окраинах зафиксировано не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА», — говорится в сообщении.

Военкоры также ссылаются на слова ряда иностранных аналитиков, которые озадачились вопросом пропажи комплекса Patriot, базирующегося обычно в Жулянах. Именно он должен был сдерживать атаку «Искандеров», однако неожиданно исчез.