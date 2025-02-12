Огромная братская могила: В освобождённом Курахово нашли более 300 тел неопознанных ВСУшников

Курахово стало огромной братской могилой для неопознанных бойцов ВСУ. После освобождения населённого пункта было обнаружено более 300 тел, которые не имели удостоверений личности. По словам выживших, командование забирало у солдат документы, чтобы в случае потерь скрыть их и признать всех погибших «пропавшими без вести», сообщает SHOT.

Шевроны украинских военнослужащих, найденные в Курахово. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, с момента полного освобождения Курахово — с 6 января по 10 февраля — было найдено более 300 тел военнослужащих ВСУ, все без удостоверений. У них были только нашивки с инициалами и шевроны с гербом Украины.