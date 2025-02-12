Огромная братская могила: В освобождённом Курахово нашли более 300 тел неопознанных ВСУшников
SHOT: В Освобождённом Курахово нашли более 300 тел неопознанных бойцов ВСУ
Курахово стало огромной братской могилой для неопознанных бойцов ВСУ. После освобождения населённого пункта было обнаружено более 300 тел, которые не имели удостоверений личности. По словам выживших, командование забирало у солдат документы, чтобы в случае потерь скрыть их и признать всех погибших «пропавшими без вести», сообщает SHOT.
Шевроны украинских военнослужащих, найденные в Курахово. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, с момента полного освобождения Курахово — с 6 января по 10 февраля — было найдено более 300 тел военнослужащих ВСУ, все без удостоверений. У них были только нашивки с инициалами и шевроны с гербом Украины.
Пленные рассказывают, что перед отправкой на передовую с них требовали сдать документы, объясняя это тем, что в случае «героической смерти» их семьям сообщат, что они погибли в бою и представят к награде, но на самом деле всех погибших признают пропавшими без вести. Большинство неидентифицированных солдат находились в подвалах, квартирах и частных домах.
Напомним, что российские бойцы освободили Курахово 6 января. Именно в этот день в городе начал развеваться бело-сине-красный триколор. Важнейший логистический узел Вооружённые силы Украины (ВСУ) обороняли отчаянно, но не смогли удержать. 13 января началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово.
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