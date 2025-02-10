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Регион
10 февраля, 17:18

Как слепые котята: Десятки бойцов ВСУ сгинули без вести в мешке под Курахово

«Общественное»: Десятки бойцов ВСУ пропали без вести в мешке к югу от Курахово

Десятки украинских военнослужащих, попавших в успенский мешок, образовавшийся южнее Курахово, числятся пропавшими без вести. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на родственников бойцов ВСУ.

«Что-то здесь не то. Нас туда отправляют, но не объясняют, откуда можно эвакуироваться. Мы идём наугад, как слепые котята», — так описал ситуацию своей сестре Наталье один из бойцов ВСУ перед тем, как отправиться на это направление.

Издание пишет, что женщина направила запрос в командование подразделения, где служил её брат, а в ответ услышал несколько разных версий его исчезновения. При этом Наталья нашла десятки других семей, чьи родные также оказались в успенском мешке, а ответственные украинские офицеры не могут пролить свет на их судьбу.

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Огромные потери ВСУ несут под Курском. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большая часть украинских войск, которые вошли в российский регион в августе 2024 года, была ликвидирована. По его словам, сейчас в Курской области основу сил противника составляют мобилизованные.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Юрий Лысенко
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