Десятки украинских военнослужащих, попавших в успенский мешок, образовавшийся южнее Курахово, числятся пропавшими без вести. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на родственников бойцов ВСУ.

«Что-то здесь не то. Нас туда отправляют, но не объясняют, откуда можно эвакуироваться. Мы идём наугад, как слепые котята», — так описал ситуацию своей сестре Наталье один из бойцов ВСУ перед тем, как отправиться на это направление.

Издание пишет, что женщина направила запрос в командование подразделения, где служил её брат, а в ответ услышал несколько разных версий его исчезновения. При этом Наталья нашла десятки других семей, чьи родные также оказались в успенском мешке, а ответственные украинские офицеры не могут пролить свет на их судьбу.