Новости СВО. ВСУ попали в тиски под Двуречной, ВС РФ освободили Зелёное Поле, США грозят новой войной, 15 февраля Армия России разбила в Приволье бригаду ВСУ, обстреливавшую Донецк и Горловку из РСЗО, продвигается к Торскому и Заречному, в Вашингтоне говорят о возможных боевых действиях с Россией — дайджест Life.ru 14 февраля, 21:07 Боец Армии России в зоне СВО. ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 15 февраля

Очередное наступление ВСУ в Курской области подходит к концу. Сообщается, что наши войска завершают зачистку в Свердликове, а в Черкасской Конопельке штурмовики выбивают противника из посадок вокруг села. В этом населённом пункте противник засел в подвалах. В общей сложности Украина потеряла на российской территории около 290 человек. В курском приграничье разбита колонна ВСУ. Её уничтожили морпехи из 810-й бригады ВС РФ. Изначально боевики хотели обойти позиции наших воинов, но их встретили огнём из ПТУР, позже подключились артиллеристы и дроноводы, рассказал военкор Евгений Поддубный.

Расчёты РСЗО «Град» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Продолжают приходить свидетельства зверств вооружённых формирований Украины в Николаево-Дарьине. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник собрал данные о расстрелах, пытках и прочих военных преступлениях, творившихся в освобождённом селе.

— Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам, — отметил Мирошник.

Донецкая Народная Республика, 15 февраля

Группа войск «Центр» освободила Зелёное Поле и Дачное. Зелёное Поле находится на границе ДНР и Запорожской области, то есть в ближайшее время можно ожидать наступления в Запорожье. Дачное — это Кураховское направление. Здесь образовывается новый котёл, в котором могут оказаться вэсэушники, сидящие в Константинополе и Улаклах.

— Именно в Дачное отступила и заняла оборону большая часть кураховской группировки ВСУ. Освобождение села позволило ещё глубже загнать её в котёл, который формируется на Южно-Донецком направлении, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Торецк освобождён, но в нём продолжают оставаться вэсэушники. Одну группу обнаружили в подвале. Её уничтожили с помощью гранаты и противотанковой мины.

Расчёт FPV-дрона на оптоволокне и оператор БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск «Запад» уничтожили пикапы ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

В северной части ДНР Армия России ведёт наступление на Ямполовку. Сразу за ним Торское, откуда идёт дорога на Лиман и Северск. Судя по картам, часть Ямполовки уже под нашим контролем.

США угрожают России войной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил напугать Россию, ведущую больше трёх лет боевые действия, новой войной. По его словам, горячая фаза отношений может наступить, если не будет достигнута сделка по Украине.

— Существуют экономические и военные инструменты воздействия, которые США могли бы использовать против Путина, — заявил Джей Ди Вэнс.

При этом в беседе с Wall Street Journal он выразил уверенность, что России и США удастся договориться, но, по его мнению, Украина должна остаться суверенным государством. Также он сказал, что готов приехать в Москву для переговоров, которые должны решить судьбу киевского режима.

Команда России на переговорах

Американское издание Bloomberg узнало, кто будет договариваться с США по Украине. В списке значатся помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Выбор персонала подчёркивает, насколько решительно российский лидер настроен на благоприятный исход любых переговоров и насколько мало изменились его требования в отношении Украины за три года, — говорится в статье.

Это даёт надежду, что все разговоры о каких-то серьёзных уступках по Украине не более чем слухи. Юрий Ушаков хорошо знает американцев, как и они его. 10 лет он отработал послом России в США. Сергей Нарышкин по долгу службы знает реальную ситуацию в Вашингтоне, поэтому у переговорщиков не получится заговорить зубы представителям России. Bloomberg отмечает, что директор СВР — доверенное лицо Владимира Путина, с которым он работает больше 40 лет. Их они назвали «командой тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров с высокими ставками».

Авторы Даниил Черных