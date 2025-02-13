Женщина погибла при массированной атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Гладков: Один человек погиб при атаке БПЛА под Белгородом, пятеро пострадали
В Белгородской области в результате атак дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Тяжёлый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы», — пояснил глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что одна женщина погибла в результате атак. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким.
А ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 13 февраля российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона. Три беспилотника было ликвидировано в Белгородской области. А самая масштабная атака пришлась на Брянскую область — там уничтожили 37 БПЛА.
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