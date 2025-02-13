Женщина погибла при массированной атаке дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжёлый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы», — пояснил глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что одна женщина погибла в результате атак. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким.