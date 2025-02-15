Российская ПВО сбила украинские дроны над нефтезаводом в Волгограде
SHOT: Украинские дроны сбили в районе НПЗ в Волгограде
Минимум семь взрывов прогремели в Волгограде. Как очевидцы сообщили SHOT, были сбиты дроны в районе местного нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе.
В небе были видны яркие вспышки. Также громкие звуки слышны в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда. При этом официальной информации пока нет.
Ранее официальный представитель России Мария Захарова заявила, что виновных в атаке ВСУ на российских журналистов в Суджанском районе Курской области найдут и накажут. Напомним, в результате атаки ВСУ ранение получил оператор съёмочной группы Первого канала Юрий Шолмов. Следственный комитет России возбудил уголовные дела.