Российская ПВО сбила украинские дроны над нефтезаводом в Волгограде

Минимум семь взрывов прогремели в Волгограде. Как очевидцы сообщили SHOT , были сбиты дроны в районе местного нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе.

В небе были видны яркие вспышки. Также громкие звуки слышны в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда. При этом официальной информации пока нет.