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Регион
15 февраля, 01:01

Российская ПВО сбила украинские дроны над нефтезаводом в Волгограде

SHOT: Украинские дроны сбили в районе НПЗ в Волгограде

Минимум семь взрывов прогремели в Волгограде. Как очевидцы сообщили SHOT, были сбиты дроны в районе местного нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе.

В небе были видны яркие вспышки. Также громкие звуки слышны в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда. При этом официальной информации пока нет.

Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону
Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону

Ранее официальный представитель России Мария Захарова заявила, что виновных в атаке ВСУ на российских журналистов в Суджанском районе Курской области найдут и накажут. Напомним, в результате атаки ВСУ ранение получил оператор съёмочной группы Первого канала Юрий Шолмов. Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

Артур Лапсаков
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