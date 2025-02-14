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14 февраля, 18:02

Оператор Первого канала пострадал во время обстрела ВСУ в Курской области

Съёмочная группа Первого канала попала под обстрел Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области, пострадал оператор, его отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня съёмочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение в области голени и травма, связанная с воздействием акустических волн.

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Ранее Life.ru сообщал, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию Липецкой станции аэрации, в результате чего пострадала одна из сотрудниц. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями. Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что работа предприятия продолжается без нарушений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
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