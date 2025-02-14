Десятки мирных граждан после обстрела ВСУ интерната в городе Суджа Курской области были вывезены на территорию Сум. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Но я точно могу сказать, что группа людей... после этого обстрела Украиной суджанского интерната, куда был нанесен серьёзный удар, десятки людей были вывезены на территорию Сум», — сказал он журналистам.