Мирошник: Десятки человек после обстрела ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы
Десятки мирных граждан после обстрела ВСУ интерната в городе Суджа Курской области были вывезены на территорию Сум. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Но я точно могу сказать, что группа людей... после этого обстрела Украиной суджанского интерната, куда был нанесен серьёзный удар, десятки людей были вывезены на территорию Сум», — сказал он журналистам.
Напомним, 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались мирные жители, не успевшие покинуть зону боевых действий. В результате четыре человека погибли, ещё около 90 контужены. Обстрел вёлся из Сумской области Украины — в России уже возбуждено уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. В Кремле назвали удар по мирным гражданам чудовищной провокацией.
ТАСС / Сергей Булкин