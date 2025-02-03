Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату с беженцами в Судже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной провокацией со стороны Киева нанесение удара по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались покинувшие свои дома мирные граждане. Об этом представитель Кремля сказал во время беседы с журналистами.
«Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлениями Министерства обороны РФ, нам к этому нечего добавить, это чудовищная провокация киевского режима», — подчеркнул Песков.
Напомним, 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались гражданские, не успевшие покинуть зону боевых действий. Обстрел вёлся из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар украинской армии по школе-интернату в Судже.
Life.ru