«Вы не имеете права отмолчаться!» Москалькова обратилась к ООН после преступления ВСУ в Судже

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по школе-интернату в Судже, где укрывались мирные жители. Об этом сообщает её пресс-служба.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершённое киевским режимом. Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться!» — говорится в публикации.