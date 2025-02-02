«Вы не имеете права отмолчаться!» Москалькова обратилась к ООН после преступления ВСУ в Судже
Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по школе-интернату в Судже
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по школе-интернату в Судже, где укрывались мирные жители. Об этом сообщает её пресс-служба.
«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершённое киевским режимом. Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться!» — говорится в публикации.
В завершение своей мысли омбудсмен напомнила о словах чешского журналиста и антифашиста Юлиуса Фучика, заявившего, что предательства и убийства происходят с молчаливого одобрения равнодушных людей.
Напомним, 1 февраля ВС Украины атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались гражданские, не успевшие покинуть зону боевых действий. В МО РФ выяснили, что обстрел вёлся из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Впоследствии российская разведка обнаружила позицию, с которой РСЗО HIMARS била по школе. В Госдуме перечислили список потенциальных целей для ударов возмездия за атаку по школе. Украинский Генштаб попытался переложить вину на российскую армию и опубликовал скриншоты из системы «Вираж-Планшет», но они оказались поддельными.
VK / Татьяна Москалькова