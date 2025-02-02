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Регион
2 февраля, 15:34

«Вы не имеете права отмолчаться!» Москалькова обратилась к ООН после преступления ВСУ в Судже

Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по школе-интернату в Судже

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по школе-интернату в Судже, где укрывались мирные жители. Об этом сообщает её пресс-служба.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершённое киевским режимом. Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться!» — говорится в публикации.

В завершение своей мысли омбудсмен напомнила о словах чешского журналиста и антифашиста Юлиуса Фучика, заявившего, что предательства и убийства происходят с молчаливого одобрения равнодушных людей.

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Напомним, 1 февраля ВС Украины атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались гражданские, не успевшие покинуть зону боевых действий. В МО РФ выяснили, что обстрел вёлся из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Впоследствии российская разведка обнаружила позицию, с которой РСЗО HIMARS била по школе. В Госдуме перечислили список потенциальных целей для ударов возмездия за атаку по школе. Украинский Генштаб попытался переложить вину на российскую армию и опубликовал скриншоты из системы «Вираж-Планшет», но они оказались поддельными.

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VK / Татьяна Москалькова

Юрий Лысенко
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