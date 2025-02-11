Полтысячи ВСУшников попали в огневой мешок под Суджей

В Курской области в районе села Свердликово Суджанского района более 500 военных ВСУ попали в огневой мешок. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, российские бойцы окружили силы противника в ходе контрнаступления со стороны реки Локня.

Работа дрона «Князь Вандал» в Курской области. Видео © Mash

Отмечается, что Свердликово находится под контролем ВС РФ, его взяли бойцы 106-й дивизии. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка. Резервы ВСУ сконцентрированы в селе Юнаковка Сумской области, оттуда они регулярно подвозят технику. Из Суджи же вывозят раненых. Во время ротаций противника российские военные производят атаки БПЛА.

Кроме того, пишет Mash, ВС РФ теснят противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и давят в районе Погребков. Помогают в этом FPV-беспилотники на оптоволокне «Князь Вандал», которые поставляет «Народный фронт».