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11 февраля, 15:06

Полтысячи ВСУшников попали в огневой мешок под Суджей

Mash: Более 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок в районе курского Свердликово

В Курской области в районе села Свердликово Суджанского района более 500 военных ВСУ попали в огневой мешок. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, российские бойцы окружили силы противника в ходе контрнаступления со стороны реки Локня.

Работа дрона «Князь Вандал» в Курской области. Видео © Mash

Отмечается, что Свердликово находится под контролем ВС РФ, его взяли бойцы 106-й дивизии. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка. Резервы ВСУ сконцентрированы в селе Юнаковка Сумской области, оттуда они регулярно подвозят технику. Из Суджи же вывозят раненых. Во время ротаций противника российские военные производят атаки БПЛА.

Кроме того, пишет Mash, ВС РФ теснят противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и давят в районе Погребков. Помогают в этом FPV-беспилотники на оптоволокне «Князь Вандал», которые поставляет «Народный фронт».

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Потери ВСУ в курском приграничье приближаются к 60 тысячам бойцов. За последние сутки противник лишился более 300 военных и двух танков. Ранее военкор сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области. По его данным, украинцы хотели совершить манёвр в ночь на 11 февраля, но понесли серьёзные потери. А Черкасская Конопелька продолжает находиться полностью под контролем ВС РФ.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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