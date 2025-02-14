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14 февраля, 19:59

СК возбудил дело после атаки ВСУ на группу Первого канала в Курской области

Дело о теракте и нападении на СМИ возбудил СК после атаки ВСУ в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте и нападении на журналистов после атаки дрона на съёмочную группу Первого канала в Суджанском районе Курской области.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело возбудили по 205 и 144 статьям УК России — теракт и нападение на журналистов. Всех причастных к теракту найдут и привлекут к ответственности в ходе предварительного следствия, добавили в СК.

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Как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали журналистов Первого канала в Суджанском районе Курской области. В результате ранение получил оператор Юрий Шолмов, которого отправили на лечение в Москву. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное повреждение в области голени и травму от воздействия акустических волн.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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