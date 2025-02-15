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14 февраля, 22:02

Захарова: Виновных в атаке ВСУ на российских журналистов найдут и накажут

Ответственных за атаку дрона ВСУ на съёмочную группу Первого канала в Суджанском районе Курской области найдут и заставят понести наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание»,отметила она.

Захарова также подчеркнула, что ВСУ пытаются всеми возможными способами скрыть правду о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права и преступлениях против гражданского населения.

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Дипломат призвала международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, отреагировать на этот теракт.

Как сообщал Life.ru, в результате атаки ВСУ ранение получил оператор съёмочной группы Первого канала Юрий Шолмов. Его отправили на лечение в Москву. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту теракта и нападения на журналистов в Курской области. Случившееся квалифицировали по статьям 205 и 144 Уголовного кодекса России — теракт и нападение на журналистов.

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Мария Захарова

Лия Мурадьян
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