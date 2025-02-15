Захарова: Виновных в атаке ВСУ на российских журналистов найдут и накажут

Ответственных за атаку дрона ВСУ на съёмочную группу Первого канала в Суджанском районе Курской области найдут и заставят понести наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — отметила она.

Захарова также подчеркнула, что ВСУ пытаются всеми возможными способами скрыть правду о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права и преступлениях против гражданского населения.

Дипломат призвала международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, отреагировать на этот теракт.