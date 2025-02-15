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14 февраля, 23:12

Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону

В пригороде Ростова-на-Дону прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, около трёх или пяти взрывов прогремели в микрорайоне Западный. Также о громких хлопках сообщили жители города Батайск, который находится в шести километрах от Ростова-на-Дону.

Взрывы на окраине Ростова-на-Дону. Видео © SHOT

Официальных комментариев от местных властей по этому поводу не поступало. Также неизвестно, есть ли разрушения и пострадавшие на земле.

Новости СВО. ВСУ попали в тиски под Двуречной, ВС РФ освободили Зелёное Поле, США грозят новой войной, 15 февраля
Новости СВО. ВСУ попали в тиски под Двуречной, ВС РФ освободили Зелёное Поле, США грозят новой войной, 15 февраля

Отметим, что накануне вечером, 14 февраля, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Чёрного моря. Нападение обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Лия Мурадьян
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