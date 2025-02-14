Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Чёрным морем
Над акваторией Чёрного моря системы ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«В 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в селе Кукуевка Белгородской области один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА. Семь домов повреждены в результате налёта вражеского дрона.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Semisatch