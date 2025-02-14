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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 февраля, 16:47

Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Чёрным морем

Над акваторией Чёрного моря системы ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря», — доложили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в селе Кукуевка Белгородской области один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА. Семь домов повреждены в результате налёта вражеского дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Ольга Сливченко
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