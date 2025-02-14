Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Чёрным морем

Над акваторией Чёрного моря системы ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря», — доложили в ведомстве.