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Регион
14 февраля, 12:30

Дрон снял с высоты, как русские солдаты пощадили молящегося перед смертью бойца ВСУ

Российский оператор БПЛА Псих пощадил бойца ВСУ, который молился перед смертью

Солдат ВСУ упал на колени и начал молиться при приближении ударного российского дрона. Операторы беспилотника заметили это и пощадили бойца, взяв его в плен. Кадры благородного поступка ВС РФ разлетелись в Сети.

Солдат ВСУ начал молиться при приближении дрона ВС РФ, его пощадили. Видео © VK / Русское оружие

Оператор дрона российской группировки войск «Центр» с позывным Псих отрабатывал по вражеским позициям, один из сброшенных снарядов разорвался вблизи украинского военнослужащего. Тот не стал пытаться убежать или спрятаться, он опустился на колени и перекрестился, после чего оператор увёл БПЛА в сторону. Затем бойца ВСУ вывели на российские позиции при помощи дрона-разведчика и взяли в плен. Военнопленный служил в 155-й отдельной механизированной бригаде украинской армии, всё произошло на одном из днепровских островов под Херсоном.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили разведывательную группу ВСУ на побережье одного из островов на реке Днепр. Войска противника пытались произвести высадку в зоне проведения спецоперации.

Обложка ©

VK / Русское оружие

Татьяна Миссуми
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