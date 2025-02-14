Дрон снял с высоты, как русские солдаты пощадили молящегося перед смертью бойца ВСУ
Российский оператор БПЛА Псих пощадил бойца ВСУ, который молился перед смертью
Солдат ВСУ упал на колени и начал молиться при приближении ударного российского дрона. Операторы беспилотника заметили это и пощадили бойца, взяв его в плен. Кадры благородного поступка ВС РФ разлетелись в Сети.
Солдат ВСУ начал молиться при приближении дрона ВС РФ, его пощадили. Видео © VK / Русское оружие
Оператор дрона российской группировки войск «Центр» с позывным Псих отрабатывал по вражеским позициям, один из сброшенных снарядов разорвался вблизи украинского военнослужащего. Тот не стал пытаться убежать или спрятаться, он опустился на колени и перекрестился, после чего оператор увёл БПЛА в сторону. Затем бойца ВСУ вывели на российские позиции при помощи дрона-разведчика и взяли в плен. Военнопленный служил в 155-й отдельной механизированной бригаде украинской армии, всё произошло на одном из днепровских островов под Херсоном.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили разведывательную группу ВСУ на побережье одного из островов на реке Днепр. Войска противника пытались произвести высадку в зоне проведения спецоперации.
VK / Русское оружие