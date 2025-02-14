Дрон снял с высоты, как русские солдаты пощадили молящегося перед смертью бойца ВСУ

Солдат ВСУ упал на колени и начал молиться при приближении ударного российского дрона. Операторы беспилотника заметили это и пощадили бойца, взяв его в плен. Кадры благородного поступка ВС РФ разлетелись в Сети.

Оператор дрона российской группировки войск «Центр» с позывным Псих отрабатывал по вражеским позициям, один из сброшенных снарядов разорвался вблизи украинского военнослужащего. Тот не стал пытаться убежать или спрятаться, он опустился на колени и перекрестился, после чего оператор увёл БПЛА в сторону. Затем бойца ВСУ вывели на российские позиции при помощи дрона-разведчика и взяли в плен. Военнопленный служил в 155-й отдельной механизированной бригаде украинской армии, всё произошло на одном из днепровских островов под Херсоном.