Российский оператор дрона пощадил крестящегося бойца ВСУ

Оператор беспилотника ВС РФ пощадил крестящегося бойца ВСУ во время обстрела позиции противника на одном из днепровских островов под Херсоном. Кадры с российского дрона публикует телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как испуганный украинский солдат выбегает из разрушенного укрытия. Осознавая, что на него нацелен дрон, боец трижды перекрестился. Оператор БПЛА не стал сбрасывать боеприпасы и пощадил противника. Несмотря на предположения о том, что российский солдат мог сопроводить украинца в плен маловероятно, поскольку всё происходило на острове. Таким образом, оператор проявил милосердие и оставил врагу жизнь.