Российский оператор дрона пощадил крестящегося бойца ВСУ
Оператор беспилотника ВС РФ пощадил крестящегося бойца ВСУ во время обстрела позиции противника на одном из днепровских островов под Херсоном. Кадры с российского дрона публикует телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российский военный не стал убивать бойца ВСУ. Видео © Telegram / Операция Z
На кадрах видно, как испуганный украинский солдат выбегает из разрушенного укрытия. Осознавая, что на него нацелен дрон, боец трижды перекрестился. Оператор БПЛА не стал сбрасывать боеприпасы и пощадил противника. Несмотря на предположения о том, что российский солдат мог сопроводить украинца в плен маловероятно, поскольку всё происходило на острове. Таким образом, оператор проявил милосердие и оставил врагу жизнь.
Ранее Life.ru рассказывал, что штурмовая группа ВС РФ, состоящая из восьми солдат, успешно выбралась из окружения на Донецком направлении, ликвидировав 17 противников. Наши бойцы защищались в воронке от огня ФАБа, пока не нашли способ вырваться из ловушки, организованной ВСУ. В итоге им удалось оперативно захватить опорный пункт.
Telegram / Минобороны России