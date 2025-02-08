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Регион
8 февраля, 19:02

Российский оператор дрона пощадил крестящегося бойца ВСУ

Оператор беспилотника ВС РФ пощадил крестящегося бойца ВСУ во время обстрела позиции противника на одном из днепровских островов под Херсоном. Кадры с российского дрона публикует телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российский военный не стал убивать бойца ВСУ. Видео © Telegram / Операция Z

На кадрах видно, как испуганный украинский солдат выбегает из разрушенного укрытия. Осознавая, что на него нацелен дрон, боец трижды перекрестился. Оператор БПЛА не стал сбрасывать боеприпасы и пощадил противника. Несмотря на предположения о том, что российский солдат мог сопроводить украинца в плен маловероятно, поскольку всё происходило на острове. Таким образом, оператор проявил милосердие и оставил врагу жизнь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что штурмовая группа ВС РФ, состоящая из восьми солдат, успешно выбралась из окружения на Донецком направлении, ликвидировав 17 противников. Наши бойцы защищались в воронке от огня ФАБа, пока не нашли способ вырваться из ловушки, организованной ВСУ. В итоге им удалось оперативно захватить опорный пункт.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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