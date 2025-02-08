Российские военные лишили ВСУ польского броневика вместе с экипажем

Российские военные уничтожили польско-украинский автомобиль Onchilla с 8 боевиками в зоне СВО. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.

По словам Фёдорова, данный бронеавтомобиль является результатом совместной работы Польши и Украины, основанной на модели «Дозор-Б», производимой ХМКБ, с колёсной формулой 4x4. Первый образец БТР Oncilla был собран на Киевском бронетанковом заводе, после чего производство было перенесено в Польшу. В ноябре 2024 года Министерство обороны Незалежной разрешило использование этого бронеавтомобиля, и известно, что в ВСУ находилось несколько десятков таких машин.