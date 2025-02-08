Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 15:16

Российские военные лишили ВСУ польского броневика вместе с экипажем

ВС РФ уничтожили польско-украинский бронеавтомобиль вместе с 8 боевиками

Российские военные уничтожили польско-украинский автомобиль Onchilla с 8 боевиками в зоне СВО. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.

По словам Фёдорова, данный бронеавтомобиль является результатом совместной работы Польши и Украины, основанной на модели «Дозор-Б», производимой ХМКБ, с колёсной формулой 4x4. Первый образец БТР Oncilla был собран на Киевском бронетанковом заводе, после чего производство было перенесено в Польшу. В ноябре 2024 года Министерство обороны Незалежной разрешило использование этого бронеавтомобиля, и известно, что в ВСУ находилось несколько десятков таких машин.

Разведгруппа ВСУ высадилась на остров на Днепре и тут же сгинула
Разведгруппа ВСУ высадилась на остров на Днепре и тут же сгинула

Ранее Life.ru рассказывал, что штурмовая группа ВС РФ, состоящая из восьми солдат, успешно выбралась из окружения на Донецком направлении, ликвидировав 17 противников. Наши бойцы защищались в воронке от ФАБа до тех пор, пока не смогли покинуть ловушку, устроенную ВСУ. В результате им удалось быстро захватить опорный пункт.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar