Российские военные лишили ВСУ польского броневика вместе с экипажем
ВС РФ уничтожили польско-украинский бронеавтомобиль вместе с 8 боевиками
Российские военные уничтожили польско-украинский автомобиль Onchilla с 8 боевиками в зоне СВО. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.
По словам Фёдорова, данный бронеавтомобиль является результатом совместной работы Польши и Украины, основанной на модели «Дозор-Б», производимой ХМКБ, с колёсной формулой 4x4. Первый образец БТР Oncilla был собран на Киевском бронетанковом заводе, после чего производство было перенесено в Польшу. В ноябре 2024 года Министерство обороны Незалежной разрешило использование этого бронеавтомобиля, и известно, что в ВСУ находилось несколько десятков таких машин.
Ранее Life.ru рассказывал, что штурмовая группа ВС РФ, состоящая из восьми солдат, успешно выбралась из окружения на Донецком направлении, ликвидировав 17 противников. Наши бойцы защищались в воронке от ФАБа до тех пор, пока не смогли покинуть ловушку, устроенную ВСУ. В результате им удалось быстро захватить опорный пункт.
Telegram / Минобороны РФ